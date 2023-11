Depois da previsão feita pelo diretor-executivo do Serviço Nacional de Saúde (SNS), Fernando Araújo, de que novembro pode vir a ser o pior mês dos 44 anos do SNS, no primeiro dia do mês, e depois de mais uma noite falhada de negociações entre o Ministério da Saúde e os sindicatos dos médicos, confirma-se a previsão de quase 40 hospitais com cerca de 90% dos serviços indisponíveis, segundo dados divulgados hoje pelo movimento “Médicos em Luta”.

Assim, é indispensável saber quais as urgências fechadas um pouco por todo o país.

Em Lisboa e Vale do Tejo, as urgências pediátricas são as mais afetadas, estando apenas cinco dos 14 serviços de urgências pediátricas a funcionar sem qualquer constrangimento. São eles: Santa Maria, Dona Estefânia, Cascais, Vila Franca de Xira e Santarém.

Nestes casos, apesar dos hospitais estarem a funcionar, já confirmaram estar com mais pressão, nomeadamente o Santa Maria e Dona Estefânia, que estarão a receber doentes de outros hospitais com serviços encerrados, nomeadamente a urgência pediátrica do Hospital Amadora-Sintra, que está a fechar de noite, a partir das 20h00 até às 8h00 do dia seguinte.

O Hospital Garcia de Orta, em Almada, também encerra este serviço durante a noite, entre as 20h00 e as 8h00, a que se junta o Centro Hospitalar Barreiro Montijo, cuja urgência pediátrica vai estar encerrada entre as 9h00 de quinta-feira e as 9h00 de segunda-feira.

No norte do país, a urgência ortopédica do Hospital de Chaves encerra durante o todo mês de novembro e o Hospital de Penafiel só garante as urgências de pediatria até 14 de novembro, de acordo com uma notícia da RTP.

A urgência de Obstetrícia e Ginecologia fechou também por tempo de indeterminado neste hospital, e a urgência de Cirurgia Geral encerrou há quase um mês.

Os doentes deverão dirigir-se ao maior hospital do norte, o Hospital de São João, no Porto, que irá acolher os doentes afetados pela falta de médicos no norte.

Também no Centro Hospitalar Tondela-Viseu, referência para a Guarda e Covilhã, a urgência de Cirurgia e Ortopedia encerra à noite e durante todo o mês de novembro, entre as 19h00 e as 8h30.

Durante este período, os doentes vítimas de acidente que impliquem trauma devem dirigir-se Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra. De acordo com a RTP, também irá encerrar a Via Verde Coronária durante doze dias deste mês, a partir do próximo sábado.

O Hospital de Aveiro também anunciou que a urgência de Cirurgia Geral vai estar encerrada até às 8h00 desta quinta-feira, dia 2 de novembro.