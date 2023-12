Segundo o The Guardian, a morte de Kenny DeForest foi confirmada pelo seu amigo e colega comediante Ryan Beck.

Os primeiros relatórios do acidente sugeriam que DeForest teria sido atropelado por um carro, mas agora Beck confirmou que recebeu mais informações e que não foi um atropelamento. Calcula-se que DeForest possa ter batido com a sua bicicleta no cruzamento da Rogers Avenue com a Sterling Place, em Brooklyn, mas nenhum outro veículo esteve envolvido.

O comediante foi transportado para o hospital Kings County, onde foi submetido a uma cirurgia ao cérebro para remover um pedaço do seu crânio e aliviar a pressão de um sangramento cerebral. Contudo, acabou por falecer nesse mesmo hospital.

O número de acidentes de bicicleta em cidades metropolitanas como Nova Iorque é motivo de preocupação. De acordo com dados da cidade, 26 ciclistas foram mortos em 2023, tornando este ano o segundo mais mortal para ciclistas depois de 1999.