Por sua vez, a ASAE também divulgou uma orientação que vai no mesmo sentido. “Tomando em consideração todos os estudos levados a cabo até ao momento, não existe evidência de qualquer tipo de contaminação através da ingestão de comida cozinhada ou crua”, destaca esta autoridade, numa publicação no ‘site’ do Ministério da Economia.

A DGS também já tinha disponibilizado esta informação num documento de perguntas e respostas, publicado ‘online’, no qual são citadas as conclusões da Autoridade Europeia para a Segurança Alimentar (EFSA), que revelam não existir, até ao momento, evidência de qualquer tipo de contaminação através do consumo de alimentos cozinhados ou crus.

Nesse guia, a Direção-Geral de Saúde deixa-lhe ainda dicas como ir às compras, o que comprar ou como manter uma alimentação saudável em tempos de isolamento. Resumimos algumas das recomendações:

Como pode planear suas compras. Deve:

Verificar os alimentos que ainda tem disponíveis em casa;

Verificar a capacidade de armazenamento à temperatura de refrigeração e congelação;

Planear as diferentes refeições que pretende fazer;

Considerar a importância de incluir maioritariamente alimentos que fazem parte de um padrão alimentar saudável;

Optar por alimentos que tenham um prazo de validade mais longo;

Preferir alimentos de elevado valor nutricional em detrimento de alimentos com elevada densidade energética;

Assegurar a compra de produtos frescos;

Nas idas às compras devem ser asseguradas todas as precauções para minimizar o risco de infeção para o próprio e para os outros.

A que alimentos deve ser dada preferência?