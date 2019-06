O acordo entre a Comunidade Intermunicipal do Oeste (OesteCim) e a CP resultou numa “vitória dos utentes, de todos os que a defendem e da própria Linha [do Oeste]”, defendeu a CPDLO num comunicado em que saúda a entrada em vigor na redução do preço dos passes.

A medida, em vigor desde sábado, dia 1 de junho, abrange, entre outros, os passageiros dos 12 concelhos da OesteCim, que passaram a beneficiar de um descontos de 30% sobre o preço do passe nas ligações a Lisboa.

A redução integra-se no Programa de Apoio à Redução Tarifária nos Transportes Públicos (PART), no âmbito do qual os utilizadores do transporte rodoviário da área da Cim beneficiam, desde abril, de descontos de 30% nas ligações a Lisboa e de um tarifário em que os passes interconcelhios e concelhios têm um custo máximo, respetivamente, de 40 e de 30 euros mensais.

A comissão tem, desde então, reclamado descontos semelhantes para a ferrovia e saudou agora a entrada em vigor da “medida da maior importância, conjugada com outras, no incentivo à utilização do transporte ferroviário, em particular na Linha do Oeste”.