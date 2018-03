"A Madeira não teve absolutamente nada a ver com a ruína a que chegou o Banif", acentuou o relator da comissão, o social-democrata João Paulo Marques, vincando que a região é completamente alheia ao processo de recapitalização do banco e à sua posterior venda ao Santander.

A Comissão Eventual de Inquérito ao Banif da Assembleia Legislativa da Madeira foi constituída em fevereiro de 2016 por iniciativa do PS, na sequência do colapso do banco, sendo que o objetivo era analisar a sua gestão e apurar o grau de exposição à dívida da Região Autónoma da Madeira.

Os trabalhos foram concluídos em novembro de 2017, após a audição de várias entidades, entre as quais o ex-presidente da comissão executiva do banco, Jorge Tomé, e os representantes da Associação de Lesados do Banif Obrigacionistas e Acionistas (ALBOA), nomeadamente o presidente Jacinto Silva.

O Santander Totta, instituição que adquiriu o Banif por 150 milhões de euros em dezembro de 2015, e o Banco de Portugal, responsável pela resolução que culminou na sua venda, recusaram sempre comparecer perante os deputados madeirenses.

A Comissão de Inquérito aceitou hoje introduzir algumas alterações no relatório e reagendou a votação final para 19 de março, antes de o remeter para discussão em plenário.