A aprovação ocorreu na reunião de hoje desta comissão parlamentar, em Bruxelas, contando com 16 votos a favor, nove contra e sem abstenções.

No final da votação, de mão no ar, o presidente da comissão de Assuntos Legais do Parlamento Europeu, Pavel Svoboda, notou que a proposta final da diretiva de direitos de autor, que resulta do ‘trílogo’ com a Comissão Europeia e com o Conselho da União Europeia (UE), “foi aprovada por uma larga maioria” dos eurodeputados ali presentes.

Após a aprovação de hoje, em sede de comissão, falta o aval em plenário do Parlamento Europeu.

Em comunicado divulgado após a reunião, o Parlamento Europeu precisa que a votação final acontecerá na sessão plenária de 25 a 28 de março.

Na passada quarta-feira, o Conselho da UE, onde estão representados os Estados-membros, já tinha dado aval a esta diretiva através de uma aprovação por maioria qualificada.

Estas votações vêm no seguimento do acordo provisório, conseguido em meados de fevereiro, por negociadores do Conselho da UE, do Parlamento Europeu e da Comissão Europeia, no âmbito do ‘trílogo’ entre estas instituições.