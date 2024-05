Segundo uma nota de imprensa do executivo comunitário, a campanha, desenvolvida em colaboração com o grupo de reguladores europeus dos serviços de media audiovisuais — que reúne os organismos nacionais independentes dos 27 Estados-membros -, destina-se a informar os cidadãos sobre os riscos da desinformação e a dar ferramentas para a combater.

O vídeo da campanha será divulgado em todos os Estados-membros, nas 24 línguas oficiais da União Europeia, a partir do início do mês de junho.

O executivo comunitário publicou ainda uma caixa de ferramentas para “detetar e combater a desinformação” – Spot and fight disinformation – European Union (europa.eu) – com conselhos práticos e explicações destinados a jovens e uma nova página sobre “Comunicação estratégica e combate à desinformação” – Strategic communication and tackling disinformation (europa.eu).

Na União Europeia, têm-se sucedido os alertas de alegada interferência e desinformação russa, nomeadamente na campanha eleitoral para as eleições europeias, marcadas para 06 a 09 de junho, decorrendo neste dia em Portugal, que elege 21 deputados ao Parlamento Europeu (PE).

A Rússia e a China são suspeitas de ingerência no PE, nomeadamente através de subornos.