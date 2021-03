Em comunicado, o executivo comunitário indica que a plataforma digital “dá diretamente resposta às principais dificuldades frequentemente associadas à publicação de resultados científicos, incluindo os atrasos e obstáculos à reutilização dos resultados e os custos elevados”.

Em concreto, a página ‘web’ “Investigação aberta na Europa” (“Open Research Europe”) é “um serviço facultativo que está à disposição dos beneficiários do Horizonte Europa e do Horizonte 2020, a fim de que possam respeitar as respetivas condições de financiamento para um acesso aberto imediato e gratuito”, acrescenta a instituição.

A plataforma irá, assim, exibir os resultados dos trabalhos de investigação financiados pelo Horizonte Europa, o programa de investigação e inovação da UE para 2021-2027 e pelo seu antecessor, Horizonte 2020.

De momento, foram já publicados cerca de 40 artigos científicos provenientes de setores da investigação muito diversos, que estão à disposição da comunidade científica para leitura.

Com este projeto, a Comissão Europeia tenciona apoiar as práticas da ciência aberta e promover a transparência do processo de publicação, tentando motivar outros financiadores, em especial a nível nacional, a fazerem o mesmo, adianta a instituição.