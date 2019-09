Desde a adesão às comunidades europeias, em 1986, Portugal já teve a presidência do executivo, durante 10 anos (Durão Barroso, de 2004 a 2014), e as mais diversas pastas entre os quatro anteriores comissários (António Cardoso e Cunha, João de Deus Pinheiro, António Vitorino e Carlos Moedas), sendo no entanto a primeira vez que tem uma comissária responsável pela política de coesão e reformas estruturais.

A nova Comissão Europeia deverá entrar em funções em 1 de novembro próximo, depois do necessário aval do Parlamento Europeu ao colégio de comissários, na sequência de audições que terão lugar no início de outubro.

Os comissários europeus de Portugal desde a sua adesão à União Europeia:

António Cardoso e Cunha

1986-1988, Pescas

1989-1993, Empresas, Comércio e Turismo

João de Deus Pinheiro

1993-1995 – Cultura e Audiovisual

1995-1999 - Relações com África, Caraíbas e países do Pacífico.

António Vitorino

1999-2004 - Justiça e Assuntos Internos.

José Manuel Durão Barroso

2004-2009 – Presidente.

2009-2014 – Presidente.

Carlos Moedas

2014-2019 – Investigação, Ciência e Inovação.

2019 – Coesão e Reformas