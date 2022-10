“Há 424 testemunhos recolhidos pelas diversas formas englobadas no trabalho da Comissão. O número mínimo de vítimas será muitíssimo maior do que as quatro centenas e os abusos compreendem todas as formas descritas na lei portuguesa”, afirmou o pedopsiquiatra Pedro Strecht.

No entanto, "a maior parte das situações encontra-se juridicamente prescrita”, sublinhou o coordenador da Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais na Igreja.

Dos mais de 400 testemunhos, oito são casos enviados pelas comissões diocesanas.

"Existirá um número significativo de membros da igreja referidos como alegados abusadores ao longo do período compreendido entre 1950 e 2022, confirmando a ideia que o problema, não só ocorreu, como atingiu uma grande expressividade, repetindo-se em certos padrões que têm mesmo de ser evitados no futuro", acrescentou.

Já foram enviados 17 casos ao Ministério Público, mas esse número poderá aumentar com o envio de mais 30 casos que estão neste momento em análise.

No balanço desta terça-feira, que é realizado a cada três meses, a Comissão Independente referiu que as vítimas estão espalhadas por todas as regiões do país, com maior proporção de rapazes do que de raparigas.

