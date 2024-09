Daniela Luzado Martins (C-E), mãe das gémeas tratadas com o medicamento Zolgensma, durante a sua audição perante os deputados da Comissão Parlamentar de Inquérito - Gémeas Tratadas com o Medicamento Zolgensma, na Assembleia da República, em Lisboa, 21 de junho de 2024. Em causa no processo, que tem como arguidos o ex-secretário de Estado da Saúde Lacerda Sales e Nuno Rebelo de Sousa, filho do Presidente da República, está o tratamento hospitalar das duas crianças luso-brasileiras que receberam o medicamento Zolgensma. Com um custo de dois milhões de euros por pessoa, este fármaco tem como objetivo controlar a propagação da atrofia muscular espinal, uma doença neurodegenerativa. Constituida por 17 deputados, a comissão terá quatro meses para concluir o seu trabalho. ANTÓNIO COTRIM/LUSA