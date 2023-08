A mobilidade em Lisboa tem estado com restrições nos últimos dias. Mas as empresas de transportes têm estado a atualizar constantemente as suas redes sociais com informação.

MÁRIO CRUZ/LUSA

O Metropolitano de Lisboa, avisa os peregrinos, que queiram ir para Oriente, para usarem a linha azul até Santa Apolónia e, aí, apanharem um comboio da CP. Acrescenta que as estações do Saldanha (linha amarela) e da Alameda (linha verde) estarão enceradas hoje. A organização da JMJ avisou ainda os peregrinos, através da app do evento, que aqueles que queiram sair de Lisboa de avião terão que chegar com duas horas de antecedência, para voos para o espaço Shengen, e 3 horas, para voos internacionais O Aeroporto de Lisboa partilha na sua página de Instagram que se preparou para o “aumento de tráfego nesta altura do ano e para receber os peregrinos da Jornada Mundial da Juventude”. Alerta ainda os viajantes para terem em “consideração os tempos de deslocação para o aeroporto” uma vez que “os acessos podem estar condicionados”.