As crises internas dos centristas demoraram a ultrapassar, vários anos. E cada líder teve destinos diferentes - Manuel Monteiro foi eurodeputado e nunca esteve no Governo, Paulo Portas também foi eleito para o Parlamento Europeu, mas foi ministro e vice-primeiro-ministro de executivos com o PSD.

Congresso: 45 anos de história

1974

19 de julho – Fundação do CDS.

1975

13 de janeiro – Legalização do CDS pelo Supremo Tribunal de Justiça.

25 e 26 de janeiro – I congresso do CDS, no Palácio de Cristal, no Porto, que é cercado por militantes radicais de esquerda.

1976

2 de abril – CDS é o único partido a votar contra a Constituição da República Portuguesa, elaborada pela Assembleia Constituinte, eleita em 25 de abril de 1975.

25 de abril – Eleições legislativas, ganhas pelo PS. O CDS consegue um dos seus melhore resultados de sempre: 16% e 42 deputados.

1978

19 de janeiro – PS e CDS assinam acordo de com vista à formação do II Governo Constitucional, liderado por Mário Soares, que toma posse em 30 de janeiro.

1979

11 de abril – Freitas do Amaral defende uma frente democrática eleitoral, que viria a ser a Aliança Democrática entre o PSD, de Sá Carneiro, CDS e Partido Popular Monárquico (PPM).

2 de dezembro – A AD ganha as eleições intercalares.

1980

5 de outubro – A AD volta a ganhar as legislativas

7 de dezembro – General Ramalho Eanes é reeleito, derrotando Soares Carneiro, apoiado pelos partidos da AD.

1981

9 de janeiro – Toma posse novo Governo da AD, liderado por Francisco Pinto Balsemão.

27 de março – Freitas do Amaral é reeleito líder do CDS.

1982

28 de dezembro – Freitas do Amaral demite-se de presidente e é substituído, no congresso de 27 de março, por Francisco Lucas Pires.

1983

25 de abril – Eleições legislativas são ganhas pelo PS. CDS tem 12,4%.

1985

6 de outubro – Eleições legislativas são ganhas pelo PSD e CDS obtém 9,8% dos votos.

24 de fevereiro – Adriano Moreira é eleito presidente do CDS.

1987

19 de julho – Legislativas dão vitória ao PSD, com maioria absoluta. CDS obtém apenas 4,4% dos votos e elege quatro deputados. Fica conhecido como o 'Partido do Táxi'.

1988

Janeiro – Freitas do Amaral regressa à liderança do CDS, onde se mantém até 1992.

1992

22 de março – Manuel Monteiro, com 29 anos, é eleito presidente do CDS no X congresso.

1994

12 de julho – Nas europeias, o CDS, com Manuel Monteiro, obtém 12,45% dos votos e elege três eurodeputados.

1997

14 de dezembro – Nas eleições autárquicas, o CDS recolhe apenas 5,65% dos votos, com sete câmaras, o que leva à demissão de Manuel Monteiro da liderança do CDS.

1998

22 de março – Paulo Portas, ex-jornalista e deputado do CDS, é eleito presidente do partido no congresso de Braga.

1999

22 de janeiro – É formalizado o projeto da Alternativa Democrática, entre PSD e CDS, que fracassa devido a desentendimentos entre os dois partidos.

13 de junho – Nas eleições ao Parlamento Europeu, o CDS tem o seu pior resultado de sempre em europeias, com 8,16%.

2000

O deputado Daniel Campelo fica conhecido como o "deputado do queijo Limiano' depois de viabilizar o Orçamento do Estado do Governo de António Guterres ao votar favoravelmente em troca de investimentos no distrito de Viana do Castelo e no seu concelho, Ponte de Lima.

2001

16 de dezembro – Nas eleições autárquicas, o CDS baixa a sua votação para 3,8% dos votos e mantém três municípios.

2002

17 de março – CDS regressa ao Governo após as eleições legislativas em que a direita (PSD/CDS) conseguem maioria.

2005

20 de fevereiro – PS vence, com maioria absoluta, as eleições legislativas. O CDS tem 7,24% dos votos. Paulo Portas anuncia demissão de presidente do partido.

25 de abril – Congresso do CDS elege, inesperadamente, líder do partido José Ribeiro e Castro, que derrotou Telmo Correia.

2007

21 de julho – Paulo Portas regressa à liderança do CDS no congresso de Póvoa de Varzim.

2011

5 de junho – Paulo Portas consegue o seu melhor resultado de sempre no CDS, com 11,71% e 24 deputados. O partido regressa ao Governo, em coligação com o PSD, de Pedro Passos Coelho.

2013

1 de julho - Então ministro dos Negócios Estrangeiros Paulo Portas demiti-se por não concordar com a escolha de Maria Luís Albuquerque para substituir Vítor Gaspar. Disse que era “irrevogável”, mas a decisão durou apenas quatro dias. Voltou atrás e manteve-se no governo como vice-primeiro-ministro

29 de setembro – CDS consegue, nas eleições autárquicas, cinco presidências de câmara.

2015

4 de outubro – PSD e CDS concorrem em coligação às legislativas, vencem as eleições, mas sem maioria absoluta de deputados no parlamento. PS forma governo com o apoio parlamentar do PCP, BE e PEV.

2017

1 de outubro – Nas autárquicas, CDS consegue seis câmaras e a líder, Assunção Cristas, fica em segundo lugar, à frente do PSD, na câmara de Lisboa.

2019

26 de maio – CDS obteve 6,2% dos votos e elege apenas um eurodeputado, Nuno Melo.

1 de outubro - PSD-CDS chegam a acordo para uma coligação na Madeira.

6 de outubro – CDS, com Assunção Cristas, tem o seu pior resultado de sempre nas legislativas – 4,2% e bancada é reduzida de 18 para cinco deputados.