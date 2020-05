No âmbito da resposta europeia à covid-19, o Partido Socialista está a promover um ciclo de conversas online com os seus eurodeputados.

Assim, a eurodeputada, vice-presidente da Comissão de Orçamentos e membro da Delegação para as Relações com a República Popular da China, duas "pastas" de enorme importância para período que atravessamos, está hoje em direto no SAPO24 e na página de Facebook do PS na Europa — onde poderá deixar as suas questões — a responder às perguntas dos leitores, a partir das 18:00.

Margarida Marques irá falar sobre "Recuperação Económica e Social" (orçamento UE 2021-2027)", no âmbito do ciclo "9 Temas, 9 Debates, 9 Deputados", organizado pelo PS na Europa, e que hoje termina, desta vez com a participação em direto da jornalista Isabel Tavares (SAPO24) e do jornalista David Santiago (Jornal de Negócios).

Antes de ser eleita eurodeputada, em maio do ano passado, Margarida Marques foi deputada à Assembleia da República de 2015 a 2019 e vice-presidente da Comissão de Assuntos Europeus e fez parte da Comissão Eventual de Acompanhamento das Negociações do Quadro Financeiro Plurianual 2021/27, que agora se discute e que dá a Portugal menos 7% de fundos, de acordo com a proposta da Comissão Europeia.

Margarida Marques é licenciada em Matemática e Estatística pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e mestre em Ciências da Educação pela Universidade Nova. Entre Novembro de 2015 e Julho de 2017 desempenhou o cargo de secretária de Estado dos Assuntos Europeus e foi chefe da Representação da Comissão Europeia em Portugal entre 2005 e 2011.

A deputada fundou, em 1974, a Juventude Socialista, órgão de que foi secretária-geral.