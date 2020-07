Num artigo publicado no seu 'site', com data de 30 de junho, a agência de 'rating' compilou os valores já aprovados às transportadoras, incluindo uma injeção estatal de até 1,2 mil milhões de euros a aplicar na TAP, empréstimo fora da esfera de apoio devido ao impacto da pandemia de covid-19, uma vez que a empresa já se encontrava numa situação financeira débil antes do surto.

A Fitch concluiu que, desde março, as companhias aéreas europeias receberam mais de 25 mil milhões de euros em apoio direto à liquidez, dos quais quase 19 mil milhões de euros correspondem a medidas direcionadas, aprovadas diretamente pela Comissão Europeia (CE).

Em 25 de junho, a CE aprovou uma ajuda estatal da Alemanha ao grupo aéreo Lufthansa, num total de 9 mil milhões de euros.

A aprovação surge após a Lufthansa e o Governo alemão terem chegado a acordo sobre um plano de ajuda, com o Estado a tornar-se o maior acionista do grupo, com 20% do capital.