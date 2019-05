“A questão fundamental é perceber que os resultados clínicos de saúde, dos atos médicos, não são todos iguais. Nós todos, quando entramos no hospital, entramos de boa fé e a acreditar que é indiferente ser recebido por um ou outro médico num ou noutro hospital”, disse à Lusa João Marques Gomes, da Nova School of Business and Economics (SBE), um dos impulsionadores da iniciativa.

O responsável da faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa explicou que “a variação dos resultados pode ser muito significativa” e que é importante usar os dados que já fazem parte do processo clínico do doente para poder medir os resultados dos atos médicos prestados nas unidades de saúde.

“Muitas vezes temos os dados, mas não os usamos”, afirma João Marques Gomes, sublinhando que “se há variação de resultados entre unidades de saúde significa que há atos médicos que podiam ser melhores”.

Dando o exemplo da diferença das taxas de reoperação em alguns hospitais, o especialista afirma: “Do ponto de vista do sistema, significa que estou a financiar práticas clínicas que não são tão boas como deveriam ser”.