"Com cerca de 40 toneladas, trata-se de uma estrutura metálica espacial, tubular leve/ligeira, composta por um conjunto de telas que permitem criar jogos de som, luz e sombras no palco, que, com uma área de 3 250 metros quadrados, servirá de altar ao Papa Francisco.

A estrutura conta ainda com duas laterais, que serão montadas nos próximos dias, e foi pensada no enquadramento da Ponte Vasco da Gama. Permanecerá no Parque Tejo após a Jornada Mundial da Juventude, cumprindo assim o propósito de ser uma obra para a cidade e para os lisboetas.

O Papa Francisco visita o Parque Tejo, que durante a Jornada terá o nome de Campo da Graça, em dois momentos: Dia 5 de agosto, para uma vigília às 20h45, e no dia seguinte, às 9h00, para a celebração da Missa de Envio", lê-se no comunicado da Câmara Municipal de Lisboa.