Pode ainda “proibir o negócio se vier a concluir que a operação de concentração é suscetível de criar entraves significativos à concorrência nos mercados em causa, com prejuízos para os utentes das unidades de cuidados de saúde hospitalares privadas na região do Algarve, bem como dos serviços de consultas médicas em ambulatório nas áreas de influência das clínicas do HSGL”.

“Neste cenário, e na medida em que a operação de concentração em causa já se encontra implementada, deverá o Grupo HPA adotar as medidas necessárias para que se proceda à reversão do negócio”, adianta.

A Autoridade da Concorrência esclarece, na nota, que esta investigação decorre no âmbito do controlo de operações de concentração, não estando relacionada com as recentes diligências de busca e apreensão em estabelecimentos hospitalares confirmadas pela AdC.

A 16 de novembro de 2018, a AdC foi notificada da aquisição pelo Hospital Particular do Algarve do controlo exclusivo do Hospital São Gonçalo de Lagos.

O Hospital Particular do Algarve integra o grupo hospitalar privado HPA Saúde, detentor de duas unidades hospitalares, uma em Alvor (Portimão) e outra em Faro, e de várias clínicas de saúde na região algarvia.

O grupo detém ainda unidades de saúde no Alentejo e no arquipélago da Madeira, que prestam serviços médicos em várias especialidades, serviços auxiliares de diagnóstico e de anatomia patológica.