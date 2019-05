Flávio Almada, que à data dos factos, em fevereiro de 2015, fazia parte da Associação Cultural Moinho da Juventude (ACMJ), disse aos jornalistas no exterior do Tribunal de Sintra que com o acórdão hoje proferido pelo coletivo de juízes “não foi feita justiça”, acrescentando que as penas aplicadas aos arguidos “são leves de mais” para o que ele e os restantes cinco amigos e respetivas famílias passaram e sofreram.

Na sua opinião, as oito condenações, sete das quais suspensas entre dois meses e cinco anos, e uma pena efetiva de ano e meio, por esse arguido já ter sido condenado no passado, é “uma decisão política”, tendo em conta a situação atual do país, sem, no entanto, desenvolver esta ideia.

O jovem recordou que, além deste caso, há muito outros em que os agentes policiais não agem de acordo com aquilo que deve ser a postura das forças de segurança, referindo-se ao uso da força excessiva por parte dos agentes da PSP.

Celso Lopes, outro dos ofendidos, e que à data dos factos também pertencia à ACMJ, afirmou que não querem ser tratados de uma forma “especial” pela PSP, mas da mesma maneira que é tratado qualquer outro cidadão.