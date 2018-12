O homem que abalroou um grupo de pessoas em Charlottesville, Estados Unidos, em 2017, provocando um morto e vários feridos, foi esta sexta-feira condenado a homicídio em primeiro grau pela justiça norte-americana, segundo a agência noticiosa Associated Press.

James Fields Jr., de 21 anos e assumido neonazi, atingiu com o seu carro um grupo de pessoas, no momento em que se registavam confrontos entre protestantes e contraprotestantes durante uma marcha supremacista branca.

O júri considerou que o autor do ataque agiu intencionalmente, tendo acabado por matar uma mulher e ferir quase 40 pessoas.

Os advogados de Fields alegaram que o seu cliente agiu em legítima defesa, tendo a dado momento referido também questões de sua saúde mental.

A marcha tinha sido convocada para contestar a decisão de Charlottesville de remover a estátua do general Robert E. Lee de um parque no centro da cidade, considerado atualmente um símbolo da defesa da escravatura e do racismo.