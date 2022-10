Numa nota, a PSP avisa que na terça-feira, entre as 17:45 e as 18:15, estarão condicionadas a Avenida Professor Fernando da Fonseca (entre a Rua Professor Eduardo Araújo Coelho e Rotunda Visconde de Alvalade), a Rua Alfredo Trindade e a rampa de Saída da Avenida Padre Cruz.

Estas vias mantêm-se cortadas entre as 18:15 e as 18:45, mas, neste caso, na Avenida Professor Fernando da Fonseca os condicionamentos serão entre o Edifício Visconde de Alvalade e a Rotunda Visconde de Alvalade.

Entre as 18:45 e as 19:15, os condicionamentos ao trânsito mantêm-se na Rua Alfredo Trindade e na Avenida Professor Fernando da Fonseca, mas nesta via entre o Helicóide e a Rotunda Visconde de Alvalade.

A PSP estará no local para minimizar os impactos destes condicionamentos na circulação rodoviária.

O jogo da 6.ª jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões europeus entre o Sporting Clube de Portugal e os alemães do Eintracht Frankfurt decorre na terça-feira, no Estádio José de Alvalade, às 20:00.