A requalificação da Segunda Circular vai obrigar a novos cortes na circulação em várias etapas da obra, segundo a Câmara Municipal de Lisboa

A primeira interrupção será já entre esta terça-feira e vai até dia 8 de fevereiro, no sentido Benfica-Aeroporto, entre o ramo de saída da Radial de Benfica e o ramo da entrada da Estrada do Calhariz, para reparação de juntas de dilatação do viaduto.

De 8 a 12 de fevereiro será a vez do corte total da circulação no ramo de saída da Avenida General Correia Barreto (Radial de Benfica).

A requalificação da Segunda Circular representa um investimento municipal de mais de 4,5 milhões de euros (4.592.816 euros), com o objetivo de “melhorar a segurança e as condições de circulação de uma das vias estruturantes mais importantes da cidade”.

De acordo com a Câmara de Lisboa, a fase 1 da intervenção foi no sentido Aeroporto - Benfica e decorreu de 31 de agosto a 30 de outubro de 2020, e a fase 2 no sentido Benfica - Aeroporto, iniciou-se em 2 de novembro desse mesmo ano.