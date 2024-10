Esta decisão foi transmitida pela líder parlamentar da Iniciativa Liberal (IL), Mariana Leitão, antes de o porta-voz da conferência de líderes comunicar os resultados da reunião aos jornalistas, como é habitual.

A deliberação para assinalar anualmente a operação militar de 25 de Novembro de 1975 partiu do CDS em junho passado, teve o apoio do PSD, Chega e Iniciativa Liberal, mas recebeu os votos contra das bancadas da esquerda parlamentar.

Hoje, após meses de divergências entre a esquerda e a direita parlamentar, a conferência de lideres parlamentares fechou agora o modelo a usar para a sessão evocativa do 25 de Novembro, para a qual o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vai ser convidado para a encerrar.

Em declarações aos jornalistas, Mariana Leitão disse que “a Iniciativa Liberal fica muitíssimo satisfeita com a decisão do parlamento de assinalar o 25 de Novembro de 1975 com uma sessão solene muitíssimo semelhante à que se faz no 25 de Abril de 1974”.

“A decisão foi tomada por maioria, porque, entre os partidos da esquerda, há quem recuse qualquer iniciativa para assinalar o 25 de Novembro e outros não querem que a sessão tenha um modelo semelhante ao 25 de Abril. Mas, para a Iniciativa Liberal, o 25 de Abril de 1974 e o 25 de Novembro de 1975 são duas datas indissociáveis do percurso de Portugal para a democracia. A Iniciativa Liberal sempre assinalou o 25 de Novembro de 1975”, declarou.