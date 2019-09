O porta-voz Manuel Barbosa disse que o voto é "sempre livre e consciente" e que é esse apelo que deve sempre ser feito a todos os cidadãos, “para que participem neste ato [eleições legislativas, a 06 de outubro] tão importante na democracia em Portugal".

Na hora do voto, o padre Manuel Barbosa pede aos católicos que tenham em conta quatro princípios fundamentais do pensamento social católico: dignidade humana, bem comum, solidariedade e subsidiariedade, com base num texto publicado em abril, intitulado “Um olhar sobre Portugal e a Europa à luz da Doutrina Social da Igreja'.

"As pessoas são inteligentes e fazem o seu próprio discernimento", enfatizou.

No final do mês de agosto, a CEP divulgou um documento sobre a "ideologia do género," publicado em 2013, que questiona a sua difusão no ensino, bem como os vários documentos sobre a eutanásia, rejeitando a sua eventual legalização em Portugal.

Na reunião de hoje, em Fátima, o Conselho Permanente da CEP congratulou-se pela próxima canonização do beato Bartolomeu dos Mártires, "pelo que significa para a Igreja em Portugal, as dioceses onde esteve e para a Igreja universal".

A CEP saudou ainda a nomeação do novo núncio apostólico, Ivo Scapolo, "que virá em breve, certamente com a confiança do Papa Francisco e o aval da República Portuguesa".

"O Conselho confia no seu trabalho entre nós, na linha do que o Papa Francisco tem manifestado", disse o padre Manuel Barbosa.