No balanço sobre o incêndio, a vice-procuradora de Colmar, Nathalie Kielwasser, confirmou a existência de 11 vítimas mortais, uma tragédia já lamentada pelo Presidente francês, Emmanuel Macron.

“É provável que o incêndio tenha sido provocado por um fogo de combustão lenta”, acrescentou Nathalie Kielwasser, ressalvando, no entanto, não ser possível “nesta fase” determinar a origem do mesmo.

Entre as 11 vítimas estão um supervisor e 10 adultos com deficiências cognitivas ligeiras.

Anteriormente, as equipas de resgate tinham anunciado a localização de nove corpos.

O incêndio começou por volta das 06:30 locais (05:30 em Lisboa), num centro de férias para pessoas com deficiências na cidade de Wintzenheim, na Alsácia, no departamento do Alto Reno.

A administração da região do Alto Reno declarou, num comunicado, que das 28 pessoas alojadas no local, 17 foram retiradas do centro, incluindo uma que foi levada para um hospital num quadro de “urgência relativa”.

O Presidente francês, Emmanuel Macron, lamentou a tragédia e enviou condolências às vítimas e aos seus familiares.

“Perante este drama, os meus pensamentos estão com as vítimas, os feridos e as suas famílias”, escreveu Emmanuel Macron na rede social X (antigo Twitter).

A primeira-ministra francesa, Élisabeth Borne, visitou o local do incêndio e manifestou “profunda tristeza e solidariedade”.

Este incêndio é o mais mortífero registado em França nos últimos sete anos, depois de um incêndio num bar em Rouen em 2016, que causou 14 mortos.