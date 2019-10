Em Atenas, um manifestante ficou ferido quando os confrontos entre estudantes e polícias se tornou mais violento frente ao parlamento. A polícia utilizou gás lacrimogéneo para dispersar o protesto.

Também foram registados confrontos na cidade de Salónica (norte), no imediato sem registo de detenções.

O Governo do primeiro-ministro conservador Kyriakos Mitsotakis, no poder há três meses, considera que as reformas vão simplificar as normas e incrementar o investimento, quando a Grécia emerge de uma prolongada crise financeira.

Mitsotakis pretende fomentar o crescimento com políticas económicas mais agressivas que beneficiem os empresários e prometeu um crescimento de 2,8% em 2020, acima da previsão de 2,2% emitida pela Comissão Europeia.

O seu Governo também espera que as reformas ajudem a persuadir os credores europeus a facilitarem as condições de pagamento da dívida, na sequência dos três programas de resgate.