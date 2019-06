Segundo o Ministério, dois terços (160) dos feridos são manifestantes e um terço (80) polícias, vítimas de impactos de balas de borracha e de gás lacrimogéneo.

Os protestos foram desencadeados pelo discurso de um deputado russo no parlamento georgiano.

A Presidente da Geórgia, Salome Zurabishvili, decidiu interromper uma visita oficial à Bielorrússia para regressar a Tbilissi devido à crise.

Milhares de pessoas juntaram-se na quinta-feira à noite junto à Assembleia Nacional da Geórgia em protesto contra a entrada no parlamento do deputado russo Serguei Gavrilov, membro do Partido Comunista, num encontro anual da Assembleia Interparlamentar sobre a ortodoxia, um fórum de deputados de países maioritariamente cristãos ortodoxos.

Anteriores visita do género tinham suscitado queixas, mas desta vez o desagrado transformou-se em protesto depois de o deputado russo se sentar no lugar do presidente da Assembleia durante uma sessão plenária.