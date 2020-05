Em conferência de imprensa, Maia indicou que a maioria dos líderes partidários defende o adiamento do sufrágio, desde que os mandatos dos atuais prefeitos e vereadores não sejam prorrogados.

“Davi Alcolumbre [presidente do Senado e Congresso brasileiros] vai constituir um grupo com a Câmara dos Deputados para que possamos discutir a questão da data da eleição, se vamos mantê-la no mesmo dia ou se a decisão do Parlamento vai ser modificá-la dentro do próprio mandato, mas numa outra data. Então, seria o adiamento da eleição sem prorrogação de mandato”, declarou Rodrigo Maia.

“Isso eu vi ontem [segunda-feira] na discussão com os líderes, que é uma posição de quase de unanimidade. A maioria dos parlamentares entende que podemos ter o adiamento, mas não devemos ter a prorrogação de nenhum mandato”, disse o presidente da Câmara dos Deputados, acrescentado que a questão será abordada também com o Tribunal Superior Eleitoral.

O adiamento das eleições municipais no país está a ser considerado devido à pandemia do novo coronavírus.

A primeira volta está marcada para 4 de outubro, primeiro domingo do mês. Em caso de necessidade de uma segunda volta, os eleitores voltam às urnas no dia 25 do mesmo mês, para eleger prefeitos e vereadores.

Até segunda-feira, o Brasil totalizou 16.792 óbitos e 254.220 casos diagnosticados com covid-19 desde a chegada da pandemia ao país, informou o executivo brasileiro.