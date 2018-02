"Permitimo-nos assinalar a vontade expressa da JP em voltar a dispor de representação em sede parlamentar, à semelhança do que sucede com as demais organizações de cariz juvenil dos principais partidos", lê-se na moção "Da JP para o país".

No documento que apresentam ao 27.º Congresso do CDS, que se realiza a 10 e 11 de março, em Lamego, a JP considera que merece "travar o debate político no mesmo patamar" que os seus adversários diretos, com deputados das 'jotas' nas bancadas do PSD e do PS, para poder "contraditar dentro do mesmo domínio formal, escrutinar com idênticas armas e construir com poderes homólogos".

A moção, com 43 páginas, mais 26 mais do que a moção da presidente do CDS, Assunção Cristas, apresenta propostas em inúmeras áreas, destacando-se medidas para combater o desemprego e a precariedade, e na área da educação e apoio aos estudantes.