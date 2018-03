“Perguntaram-me se o nosso programa [eleitoral] poderia ajudar a resgatar o Partido Socialista. O Partido Socialista juntou-se a comunistas e a trotskistas porque quis, repetiu a escolha vezes e vezes sem conta. Por isso, se o PS quer ser resgatado chame a polícia, não chame o CDS”, afirmou.

Num discurso aplaudido de pé pelos delegados ao 27.º Congresso do CDS-PP, que decorre até domingo em Lamego (Viseu), Adolfo Mesquita Nunes condenou o que classificou como “socialismo cobarde” do PS, que “depende” do PCP e do BE e “não faz uma única reforma que é necessário fazer”.

Escolhido pela presidente do CDS-PP, Assunção Cristas, para coordenar o programa eleitoral do partido, o dirigente centrista disse que o que o motiva é “o amor à liberdade” e “libertar o país do socialismo colado a comunistas e a trotskistas” para os quais o país “foi empurrado nas últimas eleições.

“No século XXI, um país da NATO, da União Europeia, no século XXI, o governo português depende de comunistas que defendem ativamente ditaduras totalitárias e assassinas”, insurgiu-se.