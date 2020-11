Para a Comissão Política do PCP, que passou de 21 para 24 elementos, além de João Ferreira, entram Belmiro Magalhães, Carina Castro, Paulo Raimundo e Ricardo Costa, saindo deste órgão executivo Carlos Gonçalves e Margarida Botelho.

Em relação anterior congresso de 2016, que se realizou em Almada, Margarida Botelho é o único novo nome entre os dez membros do Secretariado do Comité Central do PCP, do qual sai a histórica Luísa Araújo.

Acumulam a sua presença na Comissão Política e no Secretariado, além do secretário-geral Jerónimo de Sousa, Francisco Lopes, Jorge Cordeiro, José Capucho e, agora, na sequência deste congresso, Paulo Raimundo.

A Comissão Política e o Secretariado, órgãos executivos dos comunistas, foram eleitos pelos membros do novo Comité Central do PCP na sequência do XXI Congresso do partido, que hoje termina hoje em Loures, distrito de Lisboa.

Tal como o Secretariado, também a nova Comissão Central de Controlo do PCP, que aumentou de sete para nove membros, foi eleita por unanimidade, registando-se a entrada do antigo deputado Agostinho Lopes e de Carlos Gonçalves, este último que cessou funções na Comissão Política do partido.

Entram igualmente para a Comissão Central de Controlo do PCP Francisco Melo, Luís Fernandes e Luísa Araújo, registando-se as saídas de Alice Carregosa, Maria Manuela Bernardino e de Raimundo Cabral.

Jerónimo de Sousa foi eleito secretário-geral do PCP pela quinta vez, com um voto contra, pelo novo comité central, numa eleição em que o próprio decidiu não votar.

Lista completa dos novos órgãos dirigentes do PCP

Comissão Política do Comité Central

Ângelo Alves

Armindo Miranda

Belmiro Magalhães

Carina Castro

Fernanda Mateus

Francisco Lopes

Gonçalo Oliveira

Jaime Toga

Jerónimo de Sousa

João Dias Coelho

João Ferreira

João Frazão

João Oliveira

Jorge Cordeiro

Jorge Pires

José Capucho

Manuel Rodrigues

Octávio Augusto

Patrícia Machado

Paulo Raimundo

Ricardo Costa

Rui Fernandes

Vasco Cardoso

Vladimiro Vale

Secretariado do Comité Central

Alexandre Araújo

Francisco Lopes

Jerónimo de Sousa

Jorge Cordeiro

José Capucho

Manuela Pinto Ângelo

Margarida Botelho

Paulo Raimundo

Pedro Guerreiro

Rui Braga

Comissão Central de Controlo

Agostinho Lopes

Albano Nunes

Armando Morais

Carlos Gonçalves

Francisco Melo

José Augusto Esteves

Luís Fernandes

Luísa Araújo

Rosa Rabiais