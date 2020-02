No Congresso do PSD de 2018, a lista que liderou elegeu 13 conselheiros nacionais, logo a seguir à de unidade construída pelo líder, Rui Rio, com o então adversário derrotado Pedro Santana Lopes, que conseguiu 34 dos 70 eleitos do órgão máximo do partido entre congressos.

Em declarações à Lusa, Carlos Eduardo Reis explicou que o objetivo da lista será “influenciar positivamente” a vida do partido e assegurou que continua “solidário” com o presidente do partido.

“Nós queremos continuar a ser o referencial de estabilidade dentro do Conselho Nacional e continuar a ter capacidade de intervenção e ajudar o dr. Rui Rio a ser primeiro-ministro”, afirmou.

O deputado explicou que, se nada houver de extraordinário, os membros da lista continuarão a apoiar o presidente do PSD com os seus votos no Conselho Nacional, considerando que “não faria sentido” de outro modo depois de o seu nome ter sido uma indicação nacional para a lista de deputados por Braga nas legislativas de outubro.