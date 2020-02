"Eu darei o meu contributo longe dos cargos partidários e públicos, mas sempre perto para ajudar o PSD", afirmou Montenegro, na sua intervenção perante o 38.º Congresso do PSD.

Em declarações aos jornalistas já depois da interrupção dos trabalhos do 38º Congresso do PSD, que decorre até domingo em Viana do Castelo, Rui Rio disse não quer comentar "nenhum discurso em especial, muito menos o de Luis Montenegro" porque as eleições já passaram e não quer "alimentar um confronto".

Ainda assim, o líder social-democrata salientou que ouviu os seus adversários políticos nas diretas de janeiro defender que o partido deve caminhar unido, e é isso que também defende.

Questionado sobre se o PSD pode ser uma tábua de salvação para o Governo socialista, Rio disse apenas que não vê como pode o PS desviar-se do caminho que têm seguido nos últimos anos.

"Não. O Dr. António Costa fez todo o outro mandato e ligou-se umbilicalmente ao Partido Comunista e ao Bloco de Esquerda. Depois por razões eleitorais, de 06 outubro, desligou umbilicalmente. E agora ligou-se outra vez, só que não foi umbilicalmente. De qualquer maneira, continua ligado, portanto, é muito difícil um líder partidário que marcou, e continua a marcar a sua passagem pelo Governo com este alinhamento político, de repente passar para outro alinhamento político, é muito difícil de ser diferente", afirmou.