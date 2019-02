A conclusão é de duas veterinárias que, numa plateia com cerca de 100 profissionais e estudantes dessa área clínica, assistiram à consulta em que o médico espanhol Carlos Vich diagnosticou um cão de raça Westi com uma ‘Malassezia’ agravada após a estada do animal em hotéis.

A presença desse fungo na pele canina é natural, mas, quando em contacto com parasitas ou elementos causadores de alergias, pode acentuar-se a ponto de se sobrepor à restante flora da derme do animal e levá-lo a morder-se e a lamber-se constantemente, obrigando a medicação crónica para solução do problema.

"O diagnóstico até é fácil de se obter com exatidão e é barato, porque não implica exames invasivos", admitiu a veterinária Ana Sequeira, que seguiu a consulta no centro de congressos Europarque.

Cathy Paranhos acrescentou que "o grande entrave à solução é a parte económica, porque este tipo de problemas obriga a medicação para toda a vida e a maioria dos donos não tem condições financeiras para a pagar".