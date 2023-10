Durante uma audiência no Vaticano, Ronald Lauder instou o Papa a usar a “sua autoridade moral para assegurar o retorno seguro dos reféns”, afirmou WJC num comunicado.

Israel reviu hoje em alta para 203 o total de pessoas feitas reféns pelo grupo islamita palestiniano Hamas durante o ataque de 07 de outubro em solo israelita.

O Papa Francisco apelou publicamente à libertação dos reféns, ao mesmo tempo que expressou preocupação com a população na Faixa de Gaza.

O ataque do Hamas causou 1.400 mortos em Israel, sobretudo civis, enquanto a resposta israelita fez pelo menos 3.700 mortos na Faixa de Gaza, nos dois lados na maioria civis, de acordo com as autoridades locais, controladas pelo Hamas.

Criado em 1936, o CMJ representa as comunidades judaicas de cerca de uma centena de países perante governos e organizações internacionais.