O Papa Francisco agredeceu ao seu assistente pessoal de saúde, Massimiliano Strappetti, por o ter encorajado a dar a última volta no papamóvel no domingo, depois da bênção Urbi et Orbi: "Obrigado por me trazeres de volta à Praça", conta o Vatican News.

Strappetti esteve com o Papa no Domingo de Páscoa e, na véspera, tinham-se deslocado à Basílica de São Pedro para rever o itinerário a seguir no dia seguinte, quando Francisco olhasse da Varanda das Bênçãos.

Além desse momento, o Papa quis fazer uma surpresa, indo à Praça de São Pedro para um passeio no papamóvel. Mas houve um ligeiro receio inicial. "Achas que sou capaz?", perguntou a Strappetti, que o tranquilizou. A volta aconteceu como sempre, durante quase 15 minutos, e o Santo Padre abençoou vários bebés no caminho.

Depois disso, sabe-se que Francisco descansou durante a tarde e jantou tranquilamente. Foi já por volta das 5h30 da manhã, hora local, que surgiram os primeiros sinais de doença.

O pontífice estava vigiado e, mais de uma hora depois, deitado na cama do seu apartamento no segundo andar da Casa Santa Marta, acenou a Strappetti. Pouco depois, o Pontífice entrou em coma. Segundo o portal do Vaticano, Francisco não sofreu, foi tudo muito rápido, e acabou por falecer às 7h35.

Com isto, concretiza-se o que Francisco escreveu na sua autobiografia sobre a forma como encarava o momento da sua morte: "Embora sabendo que já fez muito por mim, apenas pedi mais uma graça ao Senhor: 'Cuida de mim, que seja como quiseres, mas, Tu sabes, eu sou um tanto medroso da dor física... Assim sendo, por favor, que não me doa muito".