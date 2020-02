“Ela demitiu-se, apresentou as suas razões e eu só tenho mesmo de as respeitar. Isso não interferirá em nada, suponho eu, com o trabalho que ela vai agora fazer como conselheira das comunidades portuguesas”, disse a secretária de Estado.

A conselheira, que integra o Conselho das Comunidades Portuguesas e foi eleita em França, anunciou nas suas redes sociais no fim de semana que abandonaria o seu cargo de representação dos restantes 24 membros do Conselho Regional da Europa devido à obrigação de uma interação direta com o partido Chega, recentemente eleito para a Assembleia da República.

"É uma situação absolutamente impossível de fazer porque eu não considero nem o Chega nem o André Ventura como legítimos no cargo onde estão. Não vou falar com uma pessoa que é racista, fascista e tem no seu programa várias medidas intolerantes", argumentou Luísa Semedo.

A reunião do Conselho Regional da Europa vai realizar-se nos dias 27 e 28 de fevereiro em Lisboa, no Ministério dos Negócios Estrangeiros.

Nesta ocasião, os conselheiros que representam a comunidade nos diferentes países europeus encontram-se com representantes de todos os partidos eleitos para a Assembleia da República de forma a discutirem os problemas e prioridades da diáspora. A reunião vai servir também para eleger um novo presidente.

"Toda a reunião anual tem eleição para a mesa diretora, assim prevê a lei. Não sei quem irá assumir essa função, mas será durante a reunião", explicou Flávio Martins.

Luísa Semedo indicou que não "há outros conselheiros que não querem dialogar" com André Ventura e caso o deputado apareça, os conselheiros preparam-se para tomar alguma iniciativa conjunta.

Esta tomada de posição pública de Luísa Semedo, tem levado a que tenha sido alvo de várias ameaças, vendo-se obrigada na terça-feira a fechar a sua página de Facebook.

"Ontem, de repente, comecei a receber imensas mensagens ao mesmo tempo. Mensagens muito violentas e ameaçadoras, a dizerem que eu era pior que o Hitler e eu comecei a bloquear. Depois achei que havia coisas demasiado difíceis como 'macaca', 'preta' ou 'morre'", indicou.

O Conselho das Comunidades Portuguesas que elege representantes em todo o Mundo vai ter novas eleições em outubro deste ano e a conselheira em França ainda está a ponderar uma possível recandidatura.

"Achava que não [me voltaria a candidatar], porque achava que era importante haver uma rotatividade. Mas agora não consigo dizer de forma definitiva que não me candidatarei. Mas há várias formas de lutar", concluiu.