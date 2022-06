Ruslan Edelgeriyev, conselheiro do Presidente russo Vladimir Putin, vai encabeçar a delegação russa na conferência das Nações Unidas sobre os oceanos, que decorrerá em Lisboa no final do mês, disse hoje à Lusa fonte oficial da Embaixada da Rússia.

O conselheiro do Kremlin (presidência russa) para os Assuntos Climáticos estará na capital portuguesa para a Conferência dos Oceanos, que se realiza entre 27 de junho e 01 de julho, encabeçando a delegação, referiu fonte oficial da embaixada da Rússia em Portugal. A informação sobre a presença de Ruslan Edelgeriyev em Portugal foi noticiada inicialmente pelo jornal Expresso. Com 46 anos de idade, Edelgeriyev já foi primeiro-ministro da República da Chechénia, entre 2012 e 2018, sendo desde então conselheiro de Vladimir Putin. O ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, disse esta semana que está já confirmada a presença de pelo menos 18 chefes de Estado e de Governo, e que a Rússia estará representada. "A Rússia é membro da ONU e participa na conferência" disse o ministro, explicando que Portugal, como anfitrião, assume as regras das Nações Unidas. Desde a invasão russa da Ucrânia que os países ocidentais têm imposto sanções a Moscovo, mas o país foi convidado como membro das Nações Unidas. A conferência, a segunda organizada pelas Nações Unidas, resulta de uma organização de Portugal em parceria com o Quénia. Na quarta-feira, em conferência de imprensa, o vice-presidente da comissão organizadora, Alexandre Leitão, adiantou que já tinham confirmado a presença em Lisboa 143 países. Também 1.178 entidades registaram delegados, e foram aprovados 275 eventos associados à conferência, 119 no exterior do local da reunião (Altice Arena), o que significa que, disse, haverá eventos associados aos oceanos, durante a semana da conferência, "por toda a Lisboa".