Aguarda-se uma decisão crítica nos próximos dias sobre a possibilidade de novas tarifas alfandegárias para bens provenientes da China. E “Ron Vara”, um alter ego de Peter Navarro, principal conselheiro em política comercial da Casa Branca, não quis ficar fora da discussão.

Segundo o The New York Times, está a circular em Washington uma nota escrita por este perito fictício, “Ron Vara”, que inclusivamente chegou a ser citado em vários livros de Peter Navarro.

Peter Navarro, conhecido pela sua hostilidade para com a China, é da opinião de que mais tarifas podem incentivar a China a mudar o seu comportamento comercial. E não é o único a achar isso, já que Ron Vara, na tal nota a circular em Washington, reforça esta ideia.

Ora, a questão é que “Ron Vara” não passa de um anagrama do apelido de família do conselheiro, Navarro. A personagem fictícia foi criada e citada como perito em 5 dos 13 livros de Peter Navarro, onde este critica a China.

Esta fonte fabricada foi revelada em outubro último, depois de uma universitária australiana ter estudado a obra de Peter Navarro.

O New York Times adiantou que Peter Navarro confirmou “a autenticidade da nota”, não sendo claro ainda como esta foi distribuída.

"Numa base diária eu falo ou correspondo-me com pessoas que respeito, mas com quem não concordo necessariamente, para saber o que pensam sobre temas críticos para os trabalhadores americanos. Este diálogo ativo permite tomar as melhores decisões possíveis", disse Peter Navarro ao jornal.

Esta nota anda a circular por Washington dias antes da data limite — domingo, 15 de dezembro — para se decidiu a aplicação de tarifas aduaneiras suplementares sobre cerca de 160 mil milhões de dólares (144 mil milhões de euros) de importações provenientes da China, como telemóveis e calçado desportivo.