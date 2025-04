O Presidente dos Estados Unidos discutiu hoje por telefone tarifas comerciais e conversações com o Irão sobre um acordo nuclear com o primeiro-ministro de Israel, declarando que ambos estão alinhados "em todas as questões".

“Acabei de falar com o primeiro-ministro israelita, Bibi [diminutivo de Benjamin] Netanyahu, sobre vários temas, incluindo comércio, Irão, etc. A chamada correu muito bem, afirmou Donald Trump na sua rede social Truth. Sobre o comércio, Netanyahu prometeu durante uma visita à Casa Branca, em 07 de abril, eliminar o excedente comercial do país com os Estados Unidos, na esperança de escapar às sobretaxas tarifárias que Trump está a aplicar a vários países. Washington e Teerão retomaram o diálogo sobre o programa nuclear iraniano, primeiro em Omã e depois em Roma, e deverão continuar esta semana. “Estamos unidos no objetivo de que o Irão nunca obtenha armas nucleares”, disse Netanyahu, durante a visita a Washington. Na quinta-feira, o jornal New York Times noticiou que Trump dissuadiu Israel de atacar instalações nucleares no Irão a curto prazo, de forma a dar prioridade à diplomacia. O chefe do Governo israelita avisou que nunca permitirá que Teerão adquira armas nucleares, mesmo que Washington continue as negociações, enquanto Trump ameaçou desencadear um ataque militar se não houver progressos, liderado por Israel. Os países ocidentais e Israel suspeitam que o Irão pretenda desenvolver uma bomba atómica. Teerão rejeita estas alegações e defende o direito à energia nuclear para fins civis. Em 2018, Donald Trump retirou os EUA de forma contundente de um acordo nuclear internacional concluído três anos antes entre o Irão e as grandes potências e restabeleceu sanções. O Irão é o único Estado sem armas nucleares a enriquecer urânio a um nível elevado (60%), próximo dos 90% necessários para fabricar armas nucleares, de acordo com a Agência Internacional de Energia Atómica.