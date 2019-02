O relatório da comissária refere que a missão das forças da ordem “é proteger os cidadãos e os direitos humanos” e questiona, por isso, os métodos utilizados pela polícia nos protestos que se realizam todas as semanas pelo movimento contestatário francês (“coletes amarelos”) desde o passado mês de novembro.

De acordo com dados do Ministério do Interior do Executivo de Paris, até ao dia 04 de fevereiro, 2.060 manifestantes ficaram feridos e 1.325 polícias tiveram igualmente que receber tratamento hospitalar devido a ferimentos durante confrontos.

Mijatovic urge as autoridades a abandonar o uso do disparo de balas de borracha, utilizadas pela polícia contra os manifestantes, mas sublinhou o elevado número de agentes feridos, tendo recomendado apoio psicológico, pagamento de horas extras, tempo de descanso e recuperação adequada após os ferimentos.