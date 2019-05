De acordo com as conclusões preliminares do Plano de Ação do Conselho da Europa para a Proteção de Crianças Refugiadas e Migrantes na Europa (2017-2019), apresentadas hoje, todos os Estados-membros recorrem à detenção de crianças migrantes e refugiadas, estejam com a família ou sozinhas.

Para o Conselho da Europa, as crianças não podem ser protegidas se estiverem detidas, tal como frisou uma assessora jurídica do gabinete do representante especial do secretário-geral do Conselho da Europa para os Migrantes e Refugiados, no decorrer do seminário “Proteção Eficaz de Crianças Refugiadas e Migrantes em Portugal”, em Lisboa.

Segundo Janeta Hanganu, o Plano de Ação do Conselho da Europa inclui visitas no terreno e constatou-se que em todos os Estados membros havia ou crianças detidas ou instalações de detenção, havendo muitos casos em que as crianças não acompanhadas estavam misturadas com adultos e tendo-se registados casos de abusos sexuais.

A responsável frisou que esta é uma situação que o Conselho da Europa entende que “é importante resolver”, alertando que as crianças acabam por estar expostas a outro tipo de perigos, estando mais vulneráveis a serem vítimas de rapto, tráfico ou violência sexual.

Alertou que frequentemente as crianças viajam em grupos nos quais estão também os traficantes e deu o exemplo do campo de refugiados de Calais, em França, onde foram detetados vários casos do género, alertando que é muito difícil, em termos de cooperação internacional, investigar, acusar e punir estas pessoas.