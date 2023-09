O Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa presidiu hoje à Reunião do Conselho de Estado. Segundo o jornal Expresso, a segunda reunião deste Conselho de Estado decorreu num clima mais tenso, onde o primeiro-ministro António Costa não falou.

Na nota publicada no site da Presidência da República, o "Conselho de Estado, reunido sob a presidência de Sua Excelência o Presidente da República, hoje, dia 5 de setembro de 2023, no Palácio de Belém, teve como temas centrais a análise da situação política, económica e social, para conclusão da Reunião do Conselho de Estado de 21 de julho passado, e a Ucrânia".

Em relação à Ucrânia, o comunicado é mais explicito, explicando que “quanto ao tema Ucrânia, foi reafirmada a solidariedade e a admiração pela resistência do povo ucraniano e reconhecido todo o apoio que Portugal - com plena concordância entre os órgãos políticos de soberania - tem prestado, nas suas múltiplas dimensões, nomeadamente política, diplomática, militar e humanitária. Foi, ainda, assinalado o compromisso de Portugal no processo de integração da Ucrânia na União Europeia e na NATO”.

Segundo o Expresso, Marcelo Rebelo de Sousa foi elogiado de forma unânime pelos conselheiros pela visita que fez à Ucrânia, mas António Costa não se pronunciou sobre esse assunto.

De resto, a nota no site da Presidência da República volta a ser sucinta: "Foi concluída a análise da situação política, económica e social”.

Esta reunião do Conselho de Estado teve três ausências: o presidente do Tribunal Constitucional, José João Abrantes, o presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, e o cientista António Damásio.