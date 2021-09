O Conselho de Opinião aprovou hoje as candidatas indigitadas Graça Franco e Ana Sousa Dias para provedoras do Ouvinte e do Telespectador, respetivamente, disse à Lusa fonte do órgão.

O Conselho de Administração da RTP, liderado por Nicolau Santos, tinha indigitado as duas jornalistas para provedoras da RTP. O parecer do Conselho de Opinião aos nomes indicados pela administração é vinculativo. Graça Franco, que foi diretora de informação da Renascença entre 2009 e 2020, sucede assim a João Paulo Guerra, e Ana Sousa Dias, que foi editora de Cultura da Lusa entre abril de 2009 e maio de 2011, a Jorge Wemans.