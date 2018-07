Também recomenda que a RTP “dê cumprimento às obrigações de acompanhamento das emissões por e para pessoas com necessidades especiais” e que, em termos de recursos humanos, “seja desenvolvida uma formação e adaptação intensiva dos trabalhadores existentes, desenvolvendo novas competências nos recursos humanos”.

O órgão presidido por Manuel Coelho da Silva reitera também que “se reforce o ensino da língua e cultura portuguesa, através de adequada programação, e se aumente o cuidado no seu uso nas diferentes formas de difusão através da rádio, televisão e multimédia”.

O Conselho de Opinião (CO) recomenda à RTP que “analise, tendo em conta o devido enquadramento legal, quais as ações que devem ser promovidas para que as receitas de publicidade possam ser aumentadas”, bem como “se valorize e implemente uma cultura de segurança, com especial destaque para a rádio, enquanto instrumento de comunicação com as populações em caso de catástrofe”.

Estas são duas das oito recomendações que constam no parecer dos Relatórios de Cumprimento das Obrigações de Serviço Público de Rádio e Televisão e do Projeto Estratégico 2017 (RCOSPPE 2017), elaborado pelo Conselho de Opinião da RTP a que a Lusa teve hoje acesso.

A promoção de uma programação original, inovadora e em horários adequados destinada aos públicos juvenis e o desenvolvimento de uma “organização mais eficiente e moderna, orientada para a prestação de um serviço com elevados índices de produtividade, com uma cultura de adaptação aos novos desafios setoriais”, lê-se no documento.

No que se refere ao cumprimento do Projeto Estratégico, o CO recomenda “que seja desenvolvida uma visão integrada e, sobretudo, uma avaliação global, que permita um novo ciclo de planeamento, reavaliação e reajuste das métricas inicialmente definidas, em função da ‘performance’ atingida e da alteração das condições internas e/ou externas à empresa”.

O órgão salienta que “algumas das recomendações voltam a ser (re)apresentadas porque se repetem as situações para as quais é chamada a atenção”, apontando que “se repetem, igualmente, alguns erros nos documentos distribuídos e eo envio das respetivas correções à posteriori”.

“Só no que respeita ao Conselho de Opinião produziram-se, no parecer ao RCOSPPE de 2016, oito recomendações (uma delas sobre o apoio pela rádio às populações em caso de catástrofe), que foram totalmente ignoradas. De facto, apenas uma breve referência a um protocolo com a Autoridade para a Proteção Civil é pouco face ao desejável e à tragédia vivida”, aponta o órgão no documento.

No documento, com quase 20 páginas, o CO aponta ainda “o caso paradigmático da RTP2, que apresenta quebras de audiência que não podem ser consideradas despiciendas e que muito preocupam” o órgão.