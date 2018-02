O CGS reuniu-se na quinta-feira, mas só hoje divulgou dois pareceres, um deles sobre o Plano Estratégico para os próximos três anos, que quer ver reformulado.

No parecer, o CGS refere-se ao alargamento da atividade para a prestação de cuidados de saúde dos beneficiários da ADSE, o Instituto de Proteção e Assistência na Doença, que sucedeu à Direção-Geral de Proteção Social aos Trabalhadores em Funções Públicas.

Afirmando que “a liberdade de escolha deve assentar no beneficiário e não na ADSE”, o CGS acrescenta que “o beneficiário deve ter a possibilidade de escolher o seu médico ou entidade prestadora de cuidados de saúde, pelo que se impõe o alargamento do universo de prestadores convencionados”.

O CGS “manifesta a sua frontal discordância com a possibilidade da ADSE prestar diretamente cuidados de saúde em unidades cuja gestão fique sobre o controlo da ADSE ou mesmo através da construção e gestão de unidades próprias de prestação de cuidados de saúde”, diz-se no parecer, no qual se lembra que também o ministro da Saúde rejeitou essa possibilidade em novembro do ano passado.

O CGS é composto por representantes dos beneficiários (quatro), dos Ministérios das Finanças e da Saúde (três cada) e por representantes de sindicatos, de aposentados e das associações de municípios e de freguesias.