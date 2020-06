Os conselheiros nacionais do CDS-PP receberam informação sobre a situação financeira do partido “antecipadamente, com 48 horas”, tendo as contas sido apresentadas hoje pelo atual secretário-geral, Francisco Tavares, que mereceu elogios à transparência e às explicações prestadas.

Segundo dirigentes centristas, o passivo do partido ascende a “quase 1,3 milhões de euros”, razão pela qual foi anunciado que será constituída “uma equipa que faça uma auditoria às decisões políticas [do passado]”.

Apesar de a anterior presidente não ter estado presente na reunião, marcaram presença João Almeida (que no último congresso disputou a liderança com o atual presidente, Francisco Rodrigues dos Santos), Adolfo Mesquita Nunes e Cecília Meireles (anteriores vice-presidentes), mas nenhum usou da palavra.

Apenas o atual deputado João Gonçalves Pereira subiu ao púlpito para defender a anterior equipa que liderava o partido.

De acordo com conselheiros, o presidente do CDS-PP, Francisco Rodrigues dos Santos, dirigiu-se à sala para pedir união dentro do partido.

O Conselho Nacional elegeu também alguns membros para os órgãos nacionais e aprovou a possibilidade de o partido concorrer às eleições para a Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores coligado com o PPM nos círculos equivalentes às ilhas das Flores e do Corvo.

Foram aprovadas também, por unanimidade, alterações ao Regulamento Eleitoral e ao Regulamento dos Órgãos Locais, entre as quais a diminuição dos prazos mínimos para as convocatórias e que estas possam ser enviadas por email ou SMS, quando até aqui eram feitas por correio.

Também devido à pandemia de covid-19, e com o objetivo de diminuir a exposição dos membros, o partido já tinha decidido adiar a discussão e votação das moções setoriais apresentadas no 28.º Congresso Nacional do CDS-PP, que teve lugar em Aveiro, no final de janeiro.

O Conselho Nacional de hoje, que durou cerca de quatro horas e contou com várias medidas de prevenção à covid-19, foi o primeiro desde essa reunião magna, onde foi eleita a nova direção do partido.