O Conselho Nacional do PSD rejeitou hoje a proposta da direção para adiar a marcação do calendário interno para depois da votação do Orçamento do Estado.

Segundo relatos feitos à Lusa, o requerimento foi rejeitado com 71 votos contra, 40 a favor e 4 abstenções. Com este 'chumbo' irá a votos a proposta inicial da direção enviada na quarta-feira a meio da tarde aos conselheiros nacionais que previa diretas em 4 de dezembro (com eventual segunda volta no dia 11) e Congresso entre 14 e 16 de janeiro. Caso este cronograma também seja rejeitado, irá a votos uma segunda hipótese enviada pela direção: diretas em 8 de janeiro e congresso entre 4 e 6 de fevereiro.