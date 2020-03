Os dados constam do relatório anual do CSMP, publicado na página da Procuradoria-Geral da República, no qual se refere que foram decididos 11 inquéritos e 11 processos disciplinares, que culminaram com a aplicação de 13 penas disciplinares.

Destas 13 penas, duas foram advertências, oito foram penas de multa, uma suspensão de exercício, uma de inatividade e outra de aposentação compulsiva.

A secção disciplinar apreciou também 108 situações apresentadas ao conselho pela estrutura hierárquica do Ministério Público, por entidades ou por cidadãos e determinou a instauração de três inquéritos e pelo arquivamento dos restantes.

Globalmente, nos últimos três anos, o número de processos disciplinares e inquéritos instaurados tem diminuído.