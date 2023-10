O conservador Partido Nacional da Nova Zelândia venceu hoje as eleições legislativas do país, o que lhe permitiu retomar as rédeas do Governo de Wellington após seis anos na oposição.

Com quase 80% dos votos contados, o Partido Nacional, liderado por Christopher Luxon, lidera com 39,98% dos votos, enquanto o Partido Trabalhista, de centro-esquerda, liderado pelo primeiro-ministro neozelandês Chris Hipkins, tem 26,34% dos votos, segundo a Comissão Eleitoral. Trata-se de uma reviravolta radical em relação às eleições de 2020, em que venceu a ex-primeira-ministra neozelandesa Jacinda Ardern. A demissão surpresa de Ardern em janeiro deixou o governo trabalhista em dificuldades e o seu sucessor, Chris Hipkins, já aceitou hoje a derrota e felicitou o seu opositor, declarando "não estar em posição de formar Governo". Segundo as projeções, a coligação de centro direita entre o Partido Nacional e o ACT deverá conquistar 65 lugares no parlamento, ou seja mais de metade dos 120 assentos da assembleia.